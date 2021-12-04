دولي

شاهد: مصرع شخص وإصابة 41 جراء ثوران بركان (سيميرو) في إندونيسيا

شاهد: مصرع شخص وإصابة 41 جراء ثوران بركان (سيميرو) في إندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
قتل شخص وأصيب 41 آخرون جراء ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم السبت، حيث نفث البركان حممه وسحبا ضخمة من الدخان والرماد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ السكان وهم يفرّون مفزوعين، فيما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال إندا ماسدور نائب رئيس منطقة لوماجانج القريبة إن ثوران البركان أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة 41 بحروق.

وذكرت الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في البلاد، أن السلطات تنصب الخيام لاستقبال المتضررين، وأن الدخان الكثيف يعرقل عمليات الإجلاء.

وقالت شركة "إيرناف" إندونيسيا المسؤولة عن مراقبة المجال الجوي الإندونيسي إن ثوران البركان "لم يكن له تأثير كبير" على الرحلات الجوية.

وبركان سيميرو الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة، واحد بين 130 بركانا نشطة في إندونيسيا، حيث ثار في يناير الماضي دون أن يسفر عن ضحايا.


 


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