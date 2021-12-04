شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن بمنطقة باب العامود بالقدس













رام الله - دنيا الوطننشر موقع الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو، للحظات الأولى لتنفيذ شاب فلسطيني، عملية طعن في منطقة باب العامود في مدينة القدس، والتي أسفرت عن استشهاده، فيما أصيب مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة.ويظهر الفيديو، الشاب الفلسطيني وهو يمشي في أحد الشوارع بالمنطقة، ولحقه احد المستوطنين، وما ان اقترب منه، أشهر الشاب السكين وأخد بطعنه عدة مرات، أدى الى اصابته.بعد أن نفذ الشاب الفلسطيني عملية الطعن توجه الى احد عناصر الشرطة الإسرائيليين، وأراد أن يطعنه بالسكين الا أنه اطلق عليه النار ما أدى الى إصابة الشاب وسقط على الأرض، وخلال لحظات أعلن عن استشهاده.