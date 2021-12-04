أول تعقيب من حركة حماس على عملية الطعن بالقدس

رام الله - دنيا الوطنعقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عملية الطعن التي حدثت، مساء اليوم السبت، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، والتي أسفرت عن استشهاد المنفذ، واصابة مستوطن بجروح خطيرة.وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: "‏بطولة جديدة يسطرها الشباب الفلسطيني اليوم عبر عملية فدائية في القدس المحتلة".وأضاف: "تقاتل هذه المدينة المقدسة لطرد المحتل الغاصب والحفاظ على هويتها الفلسطينية العربية".وأشار قاسم، إلى أن هذه معركة مفتوحة مع الاحتلال، لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.