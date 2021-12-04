الكويت تحظر دخول السفن التجارية المُحمّلة بالبضائع من وإلى الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت دولة الكويت، مساء اليوم السبت، قراراً يقضي بحظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى إسرائيل.وفي التفاصيل، فقد أصدرت رنا الفارس، وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً وزارياً بحظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى إسرائيل، بحسب ما جاء على موقع قناة (رؤيا).وجاء في القرار، بمادته الأولى: يحظر على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن اجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 2-3-4 من المرسوم الأميري الصادر في 26/5/1957 المشار إليه".أما المادة الثانية فتقول: "يشمل الحظر الوارد المادة الأولى كافة السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أي من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل) أو إلى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية".