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شاهد: استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

شاهد: استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم السبت، بعد ان اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم تنفيذه عملية طعن في منطقة باب العامود بمدينة القدس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، أن عملية الطعن التي نفذها المواطن الفلسطيني، أسفرت عن إصابة مستوطن في العشرينيات من عمره، في منطقة اليد، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المنفذ.

وأشارت الإذاعة، إلى أن حالة المستوطن الذي أصيب في عملية الطعن، وصفت حالته بالخطيرة.

وقد نشر اعلام الاحتلال، مقطعي فيديو، الأول للحظة اطلاق النار على الشاب الفلسطيني منفذ عملية الطعن، فيما اظهر الفيديو الثاني لحظة نقل المستوطن المصاب.


 


 

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