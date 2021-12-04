العربية الأمريكية: تجميد أنشطة الكتل الطلابية وندعو المؤسسة الأمنية للاسراع بإعلان نتائج التحقيق

رام الله - دنيا الوطناصدر مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في الجامعة العربية الأمريكية، مساء اليوم، تعقيبا على الشجار الذي وقعت امام الجامعة في جنين، والذي أسفر عن مقتل شاب واصابة عدد اخرين.ونعى المجلس في بيانه، الطالب مهران خليلية منسق كلية التمريض، وذلك إثر شجار في المنطقة المحيطة في الجامعة، موجهاً تعازيه لأهله وذويه وأبناء بلدته "جبع" بشكل خاص ومجتمع الجامعة ومحافظة جنين بشكل عام.ودعا المجلس، الأجهزة الأمنية للإسراع بالإعلان عن نتائج التحقيق، والضرب بيد من حديد ضد المعتدين، مطالبا الطلبة في الجامعة وأبناء الشعب الفلسطيني بعدم تناقل الأخبار والاشاعات قبل استكمال نتائج التحقيق.وفي السياق، دعا المجلس جميع الأطراف إلى التروي والصبر وتهدئة النفوس وحقن الدماء، مؤكدا أنه سيتابع مع جهات الاختصاص نتائج التحقيق، داعيا في الوقت ذاته، الجهات المختصة لإيقاع أقصى العقوبات القانونية بالمتسبب كائن من يكن.وأعلن المجلس، أهه سيتم تعليق الدوام بالجامعة العربية الامريكية حتى أشعار أخر، وتجميد كافة أنشطة الكتل الطلابية وذلك بالاتفاق مع عمادة شؤون الطلبة وإدارة الجامعة.