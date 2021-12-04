مستشفى الرازي يكشف عدد وحالة الإصابات التي وصلت جراء جريمة جنين

كشف مستشفى الرازي عن عدد وحالة المصابين الذين وصلوا للمستشفى، جراء الجريمة التي وقعت قرب الجامعة العربية الأمريكية في جنين، ظهر اليوم السبت.



وقال قسم الطوارئ بالمستشفى في تصريح لـ"دنيا الوطن": "إن عدد الإصابات التي وصلت للمستشفى إصابتان، وصفت إحداهما بالحرجة جداً، والأخرى بحالة متوسطة، ويتم متابعة حالتهم في هذه اللحظات".



وفي وقت سابق، قال لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح لـ"دنيا الوطن": "إن مشتبه به بشكلٍ رئيسي في الجريمة التي وقعت في الجامعة الأمريكية سلم نفسه للشرطة في جنين"، دون توضيح مزيد من التفاصيل.



من جهته، أوضح اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين أن الحدث عبارة عن خلاف بين طلاب من قريتين حاولنا حله بالحوار يوم أمس، ولكنه تجدد اليوم بأن تعرض طالب للطعن حتى الموت قرب الجامعة العربية الأمريكية.







خاص دنيا الوطن