الجهاد الإسلامي تُعلّق على مقتل طالب طعنًا بالجامعة الأمريكية في جنين

رام الله - دنيا الوطنعقب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، اليوم السبت، على الشجار الذي وقع في الجامعة الأمريكية بجنين، والذي أسفر عن مقتل الشاب مهران خليلية وإصابة آخرين.وقال عدنان في تصريحٍ صحفي: "نحن أمام صدمة جراء المشهد المروع الذي حدث على عتبات الجامعة الأمريكية".ودعا الكتل والأطر الطلابية في الجامعة الأمريكية بمحاصرة حدث جنين والحرص على عدم تفاقمه في هذه المرحلة الحساسة، مُضيفًا: "نحن في جنين نرفع رأسنا عاليًا في مقاومة الاحتلال، واليوم نتألم لهذا الحدث المزلزل، كان الأولى أنّ تراق هذه الدماء في مقاومة الاحتلال"وأضاف: "نعزي ذوي الفقيد آل خليلية، ونسأل الله أنّ يربط على قلوبكم، ونأمل أنّ يكون هناك حقناً للدماء من جميع الأطراف".