ارزيقات: مشتبه به بشكل رئيسي في جريمة جنين سلم نفسه للشرطة

أكدت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن مشتبه به في جريمة قتل الطالب أمام الجامعة العربية الأمريكية في جنين، سلم نفسه للشرطة.



وقال لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة في تصريح لـ "دنيا الوطن": "إن مشتبه به بشكلٍ رئيسي في الجريمة التي وقعت في الجامعة الأمريكية سلم نفسه للشرطة في جنين"، دون توضيح مزيد من التفاصيل.



وفي وقت سابق، كشف اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين، عن أسباب الجريمة التي وقعت في الجامعة الأمريكية في جنين، ظهر اليوم السبت.



وقال الرجوب: "إن الحدث عبارة عن خلاف بين طلاب من قريتين حاولنا حله بالحوار يوم أمس، ولكنه تجدد اليوم بأن تعرض طالب للطعن حتى الموت قرب الجامعة العربية الأمريكية".



خاص دنيا الوطن