داخلية غزة: ربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح بتلقي لقاح (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، أنه في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، وحرصاً على توسيع رقعة مُتلقي اللقاح لتحقيق المناعة والوقاية من الفيروس، تقرر ربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري بتلقي اللقاح.وقالت الهيئة: إنه "لن يتمكن أي مواطن من التسجيل سواء إلكترونياً أو من خلال مكتب التسجيل إلا بعد حصوله على التطعيم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 7 كانون الأول/ ديسمبر 2021".وأهابت الهيئة بجميع المواطنين الراغبين في التسجيل للسفر، للمسارعة في تلقي اللقاح حرصاً على السلامة العامة.