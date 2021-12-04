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دولي

منظمة تتوقع فشل مفاوضات فيينا بالتوصل لاتفاق نووي مع ايران

منظمة تتوقع فشل مفاوضات فيينا بالتوصل لاتفاق نووي مع ايران
جانب من المفاوضات
رام الله - دنيا الوطن
توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات، فشل مفاوضات فيينا فى التوصل لاتفاق نووي بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وإيران فى ظل إصرار الإدارة الأمريكية على عدم رفع العقوبات الأمريكية على طهران بشكل كامل.

وقال زيدان القنائي، المتحدث الرسمي للمنظمة: "إن إيران تقترب فعلياً من إنتاج القنبلة النووية،  وزادت من تخصيب اليورانيوم  قبيل مفاوضات فيينا لإجبارالقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية على رفع كافة العقوبات الأمريكية والدولية عن إيران.

وأضاف: "أن إيران بمفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيرانى لن تقدم أي تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية  المشاركة بالمحادثات حول النووي الإيرانى، مما قد يؤدي إلى فشل مفاوضات فيينا بالتوصل لاتفاق نهائي حول النووي الإيراني.

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