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الرئيس جوكوي: إندونيسيا تركّز على ثلاث محاور إستراتيجية خلال مدّة رئاستها لمجموعة العشرين

الرئيس جوكوي: إندونيسيا تركّز على ثلاث محاور إستراتيجية خلال مدّة رئاستها لمجموعة العشرين
الرئيس جوكو ويدودو
رام الله - دنيا الوطن
صرّح الرئيس جوكو ويدودو (جوكوي) بأنّ إندونيسيا ستركّز خلال مدّة رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2022 على ثلاث قضايا إستراتيجية؛ وهي الإدارة الصحية الشاملة، والتحوُّل الرقمي، والانتقال إلى الطاقة المستدامة.

وأشار جوكوي في كلمته خلال حفل افتتاح رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، الذي عقدته وزارة الاتصالات والمعلومات يوم الأربعاء إلى أنّ إندونيسيا خلال مدّة رئاستها لمجموعة العشرين ستركّز على معالجة قضايا الرعاية الصحية الشاملة، والتحوُّل الرقمي، والانتقال إلى الطاقة المستدامة.

وقال: "إنّ إندونيسيا ستعمل خلال مدّة توليها مهام رئاسة المجموعة على حثّ الدول الأعضاء على مدّ جسور التعاون فيما بينها كي يتمكّن الاقتصاد العالمي من استعادة عافيته؛ وذلك تحت شعار نتعافى معًا نصبح أقوى".

علاوة على ذلك، عبّر جوكوي عن فخره واعتزازه بثقة دول مجموعة العشرين في إندونيسيا، معتبراً أنّ تولي إندونيسيا لرئاسة مجموعة العشرين فرصة تمكّنها من تقديم المزيد من المساهمات لإنعاش الاقتصاد العالمي.

وشدّد الرئيس على أنّ إندونيسيا ستسعى جاهدة لإقامة حوكمة عالمية عادلة ومستدامة استنادًا إلى مبادئ السلام العالمي والعدالة الاجتماعية.

وأضاف جوكوي: "إنّ إندونيسيا تسعى إلى بناء حوكمة عالمية عادلة، وتهدف إلى تعزيز التضامن العالمي لمواجهة تحديات التغيّر المناخي والتنمية المستدامة، كما تبذل جهودًا حثيثة لدفع الدول المتقدّمة للالتزام بمساعدة الدول النامية".

وخلال المناسبة نفسها، قال إيرلانجا هارتارتو الوزير المنسّق للشؤون الاقتصادية: "إنّ رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين تهدف إلى السعي لخروج العالم من أزمة جائحة (كورونا)، وهو أكثر قوة".

وأضاف الوزير: "ولكي نتمكّن من تحقيق هذا الهدف، يجب أن يحدث تحوُّل في طريقة العمل، وتغيُّر في طريقة التفكير، وتبني نماذج جديدة لإدارة الأعمال"، إضافة إلى استثمار الفرص التي أوجدتها الجائحة لتحقيق إنجازات جديدة.

وأردف قائلًا: "إنّ إندونيسيا -خلال مدّة توليها رئاسة المجموعة ستعمل على أن تتركّز النقاشات في منتديات مجموعة العشرين حول إيجاد سُبل تتيح إقامة حوكمة عادلة في العالم لتحقيق تطلعات البلدان النامية ومصالحها؛ وذلك بهدف تقوية التضامن العالمي للتغلب على تهديدات التغيُّر المناخي وتعزيز التنمية المستدامة".

ستتسلم إندونيسيا رسميًا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين من إيطاليا؛ وذلك اعتبارًا من 1 كانون الأول/ ديسمبر 2021 حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وتعد مجموعة العشرين هي منتدى عالمي تأسّس عام 1999 ويتألف من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتُسهم دولة الأعضاء مجتمعة بحوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من حجم التجارة العالمية.

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