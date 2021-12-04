ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الفرنسي في مدينة جدة







وأمس الجمعة، بحث ماكرون مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.



وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ستمهد الطريق لإعادة العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية.



وجاء تصريح ماكرون خلال مغادرته لقطر صباح اليوم، عقب لقاءه بأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني أمس الجمعة، وذلك خلال جولته التي يقوم بها في المنطقة والخليج.



وفي السياق، أشار ماكرون إلى أنه ناقش مع أمير قطر الوضع في الخليج ولبنان وقضايا استراتيجية وثنائية، لافتاً إلى أن التعاون بين فرنسا وقطر تعزز بشكل كبير في مجالات عدة.



وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيبحث خلال جولته في المنطقة الأزمة بين لبنان والدول الخليجية، مشيراً إلى ضرورة أن تستأنف الحكومة اللبنانية العمل من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

وأمس الجمعة، بحث ماكرون مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ستمهد الطريق لإعادة العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية.وجاء تصريح ماكرون خلال مغادرته لقطر صباح اليوم، عقب لقاءه بأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني أمس الجمعة، وذلك خلال جولته التي يقوم بها في المنطقة والخليج.وفي السياق، أشار ماكرون إلى أنه ناقش مع أمير قطر الوضع في الخليج ولبنان وقضايا استراتيجية وثنائية، لافتاً إلى أن التعاون بين فرنسا وقطر تعزز بشكل كبير في مجالات عدة.وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيبحث خلال جولته في المنطقة الأزمة بين لبنان والدول الخليجية، مشيراً إلى ضرورة أن تستأنف الحكومة اللبنانية العمل من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة.





رام الله - دنيا الوطناستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي وصل اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية، وتحديداً لمدينة جدة قادماً من قطر في إطار جولة خليجية قادته أيضا إلى الإمارات.ومن المقرر أن يجري محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما سيبحث يبحث الزعيمان مسائل إقليمية، منها البرنامج النووي الإيراني، وكذلك أزمة لبنان، وفق ما جاء على موقع (فرانس 24)ويرافق ماكرون في جولته الخليجية، وفق مصادر في قصر (الإليزيه)، وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، وعدداً من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية، وتركز الجولة على مناقشة العلاقات الثنائية والعمل المشترك فضلاً عن مناقشة قضايا المنطقة والعالم.