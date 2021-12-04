تونس: تطعيم خمسة ملايين و212 ألفاً و203 أشخاص بلقاحات ضد (كورونا)

رام الله - دنيا الوطناعلنت وزارة الصحة التونسية أن خمسة ملايين و212 ألفاً و203 أشخاص قد استكملوا التلقيح ضد (كورونا)، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و657 ألفاً و92 جرعة بينها 21 ألفاً و650 جرعة للسفر.وأشارت الوزارة الصحة في بيان لها، اليوم السبت، أنه تم تطعيم 28 ألفاً و850 شخصاً باللقاح، خلال يوم أمس من بينهم ثمانيةآلاف و343 شخصاً تلقوا الجرعة الثانية.ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة (إيفاكس) المخصصة للحصول على اللقاح بلغ سبعة ملايين و114 ألفا و548 شخصاً حتى الآن.وأمس الجمعة، أعلن علي مرابط، وزير الصحة التونسي، تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون) لشاب يبلغ من العمر (23 عاماً) قادم من الكونغو على متن رحلة من اسطنبول.وأضاف مرابط، في مؤتمر صحفي، أن المصاب خضع لتحليل سريع لفحص (كورونا) وكانت نتيجته إيجابية، فيما خضع للتحاليل اللازمة التي أكدت إصابته بالمتحور الجديد.وفي السياق، قال زيد العنز، مدير الصحة الوقائية في تونس: "إن اكتشاف أول إصابة وافدة بالمتحوّر (اوميكرون) في بلادنا يفرض تشديد الاجراءات بالمعابر الحدودية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.