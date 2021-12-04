مستوطنون ينصبون كاميرات مراقبة في أرض ببلدة الخضر جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطننصب مستوطنون، كاميرات مراقبة في أرض استولوا عليها سابقا، ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن مجموعة من المستوطنين نصبوا كاميرتي مراقبة في أرض استولوا عليها وزرعوها بأشتال الزيتون والكرمة واللوزيات، وتبلغ مساحتها دونمين، تقع في منطقة "عين قسيس" غرب البلدة، تعود لأحد المواطنين من عائلة موسى.وأشار الى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من انتهاكاتهم بحق أصحاب الأرض في المنطقة، عقب الاستيلاء عليها، ومنعوا المزارعين من الوصول لأراضيهم.