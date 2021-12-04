شاهد: مقتل مواطن وإصابة آخرين في شجار أمام الجامعة الأمريكية بجنين

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين في شجار اندلع أمام الجامعة العربية الأمريكية في جنين.وأعلن المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، مقتل مواطن وإصابة آخرين، في شجار أمام الجامعة الأمريكية بجنين، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في القضية.وأكد (تلفزيون فلسطين) أن الأجهزة الأمنية تدفع بتعزيزات إلى الجامعة الأمريكية بجنين، فيما أعلنت الجامعة تعليق الدوام لإشعار آخر في أعقاب الشجار.بدوره، قال محافظ جنين، أكرم الرجوب: "الحدث عبارة عن خلاف بين طلاب من قريتين حاولنا حله بالحوار يوم أمس، ولكنه تجدد اليوم بأن تعرض طالب للطعن حتى الموت قرب الجامعة العربية الأمريكية".