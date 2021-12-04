مدير صحة أريحا: متحور (أوميكرون) لم يصل إلى فلسطين حتى الآن

رام الله - دنيا الوطنأعلن طارق حواش، مدير صحة أريحا إجراء 1600 مسحة يوميًّا على المعابر للعائدين من الخارج، لمنع وصول المتحور الجديد (أوميكرون) إلى فلسطين.وأكد حواش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، عدم وصول متحور أوميكرون إلى البلاد حتى الآن، مشيرًا إلى تعاون وزارة الصحة مع المختبرات الخاصة في إجراء الفحص الخاص للمتحور الجديد.وبين حواش أنَّ وزارة الصحة تقوم بوضع الخطط بناء على الحالة الوبائية في حال انتشار (أوميكرون)، مؤكدًا استقرار الحالة الوبائية حاليًّا وفقًا لأعداد الإصابات والوفيات.