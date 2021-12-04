هل سيكون (أوميكرون) المتحور الأخير والنهائي لوباء (كورونا)؟

زيدان القنائى،

رام الله - دنيا الوطنتوقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية، بأن يكون متحور (أوميكرون) الذى تم اكتشافه بجنوب أفريقيا المتحور النهائى والأخير بسلسلة متحورات (كورونا) التي ضربت العالم وآخرها متحور (دلتا).وقالالمتحدث الرسمى للمنظمة: "إن أوميكرون قد يكون المتحورالأخير والنهائي لمتحورات (كورونا) واستدل على تلك الفرضية بأن المتحور يجمع صفات كافة المتحورات السابقة".كما حذرت المنظمة من أوبئة جديدة تضرب العالم خلال السنوات القادمة، ربما تكون أكثر خطورة من وباء (كورونا).