العراق: نؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي للحصول على حقوقنا المائية



وقال بيان لوزارة الموارد المائية العراقية، إنه: "ضمن فعاليات (منتدى حوارات المتوسط 2021) شارك وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني في الجلسة عالية المستوى بعنوان (الطاقة النظيفة للجميع: فرص التعاون في منطقة الشرق الأوسط)"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).



وشدد الحمداني، خلال فعاليات المنتدى، على "ضرورة مواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الموارد المائية المتمثلة بتزايد فترات الجفاف وانتشار التصحر وارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار مع تزايد الطلب على الطاقة والتنامي السكاني".





وتابع "لذلك يحتم على الدول المتشاطئة تقاسم الضرر في الفترات الصعبة، ومد جسور التعاون وتبادل البيانات والتوصل إلى تفاهمات واتفاقيات دولية ملزمة في إطار القانون والأعراف الدولية لتضمن حقوق الدول وخاصة منها التي تقع في مصبات الأنهر لضمان حصولها على المياه".



وأكد الوزير العراقي على "أهمية دور المجتمع الدولي لدعم العراق للحصول على حقوقه المائية، في ضوء التحديات المذكورة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الترابط بين الماء والغذاء والطاقة".





رام الله - دنيا الوطنأكد مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية في العراق، اليوم السبت، على دور المجتمع الدولي، لدعم العراق للحصول على حقوقه المائية، مشدداً على ضرورة تقاسم الضرر في الفترات الصعبة مع الدول المتشاطئة.