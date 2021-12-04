فروانة: الاحتلال اعتقل (12) مواطناً من قطاع غزة خلال الشهر الماضي





وأضاف: "أن منهم اثنان أثناء مرورهما عبر حاجز بيت حانون/ايرز وهما: حسن ابو مصطفى (49عاما) من خانيونس وكان مرافق لزوجته المريضة، ومحمود سامي احمد (34عاما) من جباليا وكان يحمل تصريح تاجر، وثلاثة مواطنين بعد اجتيازهم الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة باتجاه الاراضي المحتلة عام1948".





وتابع: " بالاضافة إلى سبعة آخرين ممن يعملون في مهنة الصيد، خمسة منهم من عائلة الهسي واثنان من عائلة بكر، فيما تم الافراج عن عشرة مواطنين بعد احتجازهم واستجوابهم، وبقي مواطنين فقط رهن الاعتقال، وهما من تم اعتقالهما على حاجز بيت حانون/ايرز".



رام الله - دنيا الوطنقال عبد الناصر فروانة، المختص في شؤون الأسرى، اليوم السبت، إن الاحتلال اعتقل (12) مواطناً من قطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني، نوفمبر الماضي.