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القطان يدعو اللبنانيون للوقوف إلى جانب بعضهم في ظل الوضع الصعب

القطان يدعو اللبنانيون للوقوف إلى جانب بعضهم في ظل الوضع الصعب
رام الله - دنيا الوطن
دعا أحمد القطان رئيس جمعية (قولنا والعمل) خلال محاضرته  في مقر الجمعية (برالياس) اللبنانيين إلى ضرورة التكافل الاجتماعي، وأن يجسد اللبنانيون المعنى الحقيقي للحمة الوطنية من خلال وقوفهم إلى جانب بعضهم البعض في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب والمتردي الذي يعاني منه كل اللبنانيين على
اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية والحزبية.

وعبر القطان عن أسفه لعدم استجابة الحكومة لمطالب الشعب قائلاً :" اليوم يُترك الناس لقدرهم المجهول، والدولة غائبة عن كل مهامها، والجميع يتسائل ما هو دور الحكومة مع هذا البرد الشديد والقارس؟ من يقدم الدفء والمازوت للناس؟ والحقيقة المؤسفة أن الدولة نائمة وتتعامل مع الناس على مبدأ  كل واحد يقلّع شوكو بإيدو".

وتعجب الشيخ القطان للشكل الذي تدار من خلاله الأمور في لبنان قائلاً :" أين دور الدولة أمام ارتفاع الايجارات للبيوت بهذا الشكل الجنوني رغم أن دخل الفرد لم يزد بل هوفي نقصان وليس في زيادة، أين رقابة الدولة مع تلاعب التجار فمع فترتفع أسعار المواد الغذائية عند ارتفاع سعر الدولار، ولا ينخفض سعر تلك
المواد عند نزوله".

وأضاف القطان: "المتضرر الوحيد من كل ما يجري في لبنان هو المواطن، والمواطن فقط، ولنعلم أنه لا يقف إلى جانب المواطن في هذه الفترة الصعبة في لبنان إلا الصادقون، وإن المبادرة التي قامت بها قيادة المقوامة مشكورة من حملة توزيع لمادة المازوت بالسعر المدعوم لكل الناس دون تمييز بين لبناني أو غير لبناني، أيّاً كان انتماؤه السياسي أو الحزبي أو المذهبي".

وتابع: "لهو خير دليل على معرفة من يقف إلى جانب الناس ويشعر في همومهم وأوجاعهم ، ويمد يد العون لهم بكل مايستطيع، وأن المقاومة ستبقى هي الحصن الحصين لهذا البلد
وأهله".


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