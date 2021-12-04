المجلس الوطني الفلسطيني يشارك في أعمال الجمعية البرلمانية في بروكسل





رام الله - دنيا الوطنشارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني ممثلا عن دولة فلسطين، في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية، بروكسل.وضم الوفد أعضاء المجلس جهاد أبو زنيد، وعماد بدوي، وجمال أبو نحل.وشارك الوفد في اجتماعات اللجان المنبثقة عن الجمعية البرلمانية (الشؤون الاقتصادية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والشؤون السياسية والأمنية، وحقوق الإنسان، والطاقة والبيئة والموارد المائية، وحقوق المرأة، ولجنة تحسين جودة الحياة، والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافية).وتحدثت رئيسة الوفد جهاد أبو زنيد حول التغير المناخي وتأثيره على فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والامكانيات المحدودة للحكومة الفلسطينية، وتأثير المناخ على الزراعة في فلسطين.بدوره، قال بدوي: "إن من الضروري مشاركة فلسطين في مثل هذه اللقاءات، خاصة أنها تعقد على مستوى البرلمانات في حوض البحر المتوسط، وتناقش قضايا مصيرية اقتصادية وسياسية وبيئية لها تأثيراتها على المنطقة".من جهته، أشار أبو نحل إلى ضرورة التنوع والتبادل الثقافي بين دول شمال وجنوب حوض البحر المتوسط من أجل تطوير جودة الحياة والتبادل بين المجتمعات مدنياً وثقافياً.