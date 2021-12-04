شؤون فلسطينية

"حماية" يدين حملة الاقتحامات والاعتقالات التي شنها الاحتلال في صوريف شمال الخليل

"حماية" يدين حملة الاقتحامات والاعتقالات التي شنها الاحتلال في صوريف شمال الخليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يدين مركز حماية لحقوق الانسان تصاعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية، واعتقال المدنيين الفلسطينيين بشكل يومي في مدن الضفة الغربية المحتلة.
 
ويطالب المركز المجتمع الدولي بتفعيل آليات القانون الدولي للجم الاحتلال ووضع حد لانتهاكاته المستمرة والممنهجه لقواعد وأحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والعمل الجاد من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وبحسب متابعة المركز، فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في بلدة صوريف شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

حيث طالت تلك الحملة 24 مواطناً من بينهم أسرى محررين، وطلاب، وشخصيات اعتبارية، وذلك بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

والمعتقلين هم: (سمير صالح القاضي، مالك تيسير القدسي غنيمات، بهاء يوسف عرعر، معروف وحيد أبو فارة، ضياء خالد محمود غنيمات، مروان محمد عبدالقادر أبو فارة، ابراهيم محمد عبدالقادر أبو فارة، مجدي محمد عبدالقادر أبو فارة،
عنان محمود عواد القاضي، أحمد محمود عواد القاضي، يحيى محمود عواد القاضي، نور عنان محمود عواد القاضي، حسام أحمد عبد الفتاح الهور، حسام عامر حدوش، أيمن محمد الهور (أيمن هنية)، محمد ابراهيم الهور، تقي الدين جمال الهور،
مجاهد خالد الهور، مصعب خليل غنيمات، بهاء زياد أمين أبو فارة، ابراهيم اكوانين احميدات، شادي ابراهيم غنيمات، فادي ابراهيم غنيمات، أحمد اسماعيل غنيمات).

ووفقاً لمتابعة المركز، فقد أفرجت قوات الاحتلال عن المعتقلين بعد ساعات من التحقيق معهم، مديناً لسياسة الاحتلال المستمرة
والمنظمة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي الضفة الغربية على وجه  الخصوص.

وأكد المركز أن ما تقوم بها سلطات الاحتلال يعد مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع، لاسيما إتفاقية جنيف الرابعة، مطالباً المجتمع الدولي بتفعيل أدوات القانون الدولي، و اتخاذ خطوات جادة في إطار الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي،
وإجبارها على احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما وطالب بالعمل من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.


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