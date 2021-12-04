"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم (الإرهابي) في قضاء مخمور شمال العراق





وتقدَّم حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بصادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية العراق وشعبها، راجياً الشفاء العاجل للجرحى.



وتُجدِّد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي موقفَ المنظمة الثابت الذي يدين (الإرهاب) بكافة أشكاله، ووقوفها مع جمهورية العراق في جهودها لمجابهة الإرهاب والتطرف العنيف.





رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم (الإرهابي) الذي استهدف قرية في قضاء مخمور شمال جمهورية العراق، الذي نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المدنيين وأفراد الأمن.