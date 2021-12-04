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دولي

فرنسا: ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور (أوميكرون) إلى 12 حالة

فرنسا: ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور (أوميكرون) إلى 12 حالة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحة في فرنسا، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور (أوميكرون) في البلاد إلى 12 حالة، مشيرة إلى أن المرضى عزلوا أنفسهم في منازلهم وتم تنفيذ التدابير الخاصة بتحديد الأشخاص المخالطين لهم.

وفي وقت سابق، أكد جان كاستكس، رئيس الوزراء الفرنسي، أن الموجة الخامسة من الجائحة قوية ومقلقة، مشيراً إلى أن مجلس الدفاع الصحي سينعقد الإثنين للبحث في ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وتوفي نحو 120 ألف شخص بسبب الفيروس التاجي في فرنسا منذ بداية الجائحة، وتم تطعيم نحو 90 بالمئة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، وهو أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي.

وأوروبياً، كشف إحصاء أجرتها وكالة (رويترز) بأن أوروبا قد تخطت الجمعة 75 مليون إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة، فيما تنتشر السلالة الجديدة بالقارة في الوقت الذي تئن فيه المستشفيات في بعض الدول تحت وطأة القفزة الحالية.

وسجلت أكثر من 15 دولة في أوروبا إصابات مؤكدة بالسلالة الجديدة التي هزت الأسواق المالية، وقالت وكالة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إنه من الممكن أن يكون (أوميكرون) السبب في نصف الإصابات في أوروبا في غضون أشهر قليلة.

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