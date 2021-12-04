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منظمة تتوقع فشل مفاوضات فيينا بالتوصل لاتفاق نووى مع ايران

منظمة تتوقع فشل مفاوضات فيينا بالتوصل لاتفاق نووى مع ايران
رام الله - دنيا الوطن
توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات فشل مفاوضات فيينا فى التوصل لاتفاق نووى بين الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية وايران فى ظل اصرار الادارة الامريكية على عدم رفع العقوبات الامريكية على طهران بشكل كامل.

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى: "إن ايران تقترب فعليا من انتاج القنبلة النووية وزادت من تخصيب اليورانيوم قبيل مفاوضات فيينا لاجبار القوى الدولية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية على رفع كافة العقوبات الامريكية والدولية عن ايران مقابل تراجع ايران عن برنامجها النووى او وقف تخصيب اليورانيوم".

واضاف "إن ايران بمفاوضات فيينا حول الملف النووى الايرانى لن تقدم اى تنازلات للولايات المتحدة الامريكية او الدول الاوروبية المشاركة بالمحادثات حول النووى الايرانى مما قد يؤدى الى فشل مفاوضات فيينا بالتوصل لاتفاق نهائى حول
النووى الايرانى فى ظل مراوغة الادارة الامريكية بقيادة بايدن التى لن تقدم تعهدات لايران برفع كافة العقوبات".

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