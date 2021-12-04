"إكسبو 2020 دبي" يحتفل بأصحاب الهمم في يومهم العالمي











رام الله - دنيا الوطناحتفل "إكسبو 2020 دبي"، بأصحاب الهمم، أمس الجمعة، وذلك بالتزامن مع انعقاد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر فعاليات ومناقشات رئيسة أقيمت في (جناح نيكزس)، لبحث عدد من القضايا المختلفة.وشارك فى الفعالية حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وانطلقت الفعالية المتخصّصة تحت عنوان "صياغة مستقبل شامل للجميع"، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وذلك بهدف تسليط الضوء على إنجازات أصحاب الهمم، وإبراز سُبُل التعاون المشترك بين الأفراد والمنظمات لتحقيق الشمولية، وفق (وام).وقالت وزيرة تنمية: "إن هذه الفعالية تمنحنا الحافز والرؤية لاستكشاف الفرص والتحديات من أجل تشكيل مستقبل دامج للجميع، والتعريف بالجهود المتسارعة التي يقوم بها المجتمع الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتبادل الأفكار التي منشأنها تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر التعليم الدامج، والعمل اللائق، وسهولة الوصول، والتكنولوجيا المبتكرة، والمجالاتالأخرى الثقافية والرياضية والترفيهية".وأضافت: "أن تجربة دولة الإمارات الناجحة في دمج وتمكين وتشغيل "ذوي الإعاقة" بأنه استثنائية بكل المقاييس، تحكمها القوانين والتشريعات والمبادرات والسياسات، التي تتكامل مع أفضل الممارسات العالمية"، مؤكدة دور وحرص القيادة على تضمين خطتها القادمة لاحتياجات وتوقعات وتطلعات أصحاب الهمم كمشاركين فاعلين في عملية البناء والتنمية المستدامة.بدورها، قالت دينا ستوري، مديرة إدارة عمليات الاستدامة في "إكسبو 2020 دبي": "تماشيا مع الشمولية باعتبارها إحدى القيم الرئيسية التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن فريق عمل "إكسبو 2020" متنوع وشامل ومكرّس لمهمة تقديم إكسبو استثنائي للعالم أجمع، حيث ساهم أصحاب الهمم بدور مهم في المرحلة التحضيرية لانعقاد إكسبو وأثناء انعقاده، ويفخر إكسبو 2020 دبي، باستضافة هذه الفعالية بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتطلع لمشاركة مخرجاته مع العالم".وبالتزامن مع اليوم المخصص للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، قدمت أكاديمية المواهب للنجوم الصاعدة (رايزنغ ستارز)، التي تتخذ من دبي مقرا لها، والتي تساعد الأطفال من أصحاب الهمم على تطوير مهاراتهم،عرضاً في منتدى الفرص.