أفغانستان: نجاة حاكم ولاية بانجشير من تفجير استهدف سيارته في (كابل)

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجاراً وقع في منطقة تيماني بالعاصمة كابل اليوم السبت، مبينة أن الانفجار نجم عن لغم أرضي، لكنه لم يسفر عن أي إصابات.في السياق ذاته، أفاد مصدر أمني لقناة (الجزيرة) عن نجاة حاكم ولاية بانجشير من التفجير الذي استهدف سيارته وسط العاصمة الأفغانية.هذا وأشار شهود عيان في المنطقة لوكالات محلية إلى أن الانفجار وقع في الشارع الخامس في منطقة تيماني، فيما لم يعلق مسؤولو الأمن حتى الآن، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).