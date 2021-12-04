ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية



كما استعرض خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والفرص الاستثمارية المشتركة، لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.







رام الله - دنيا الوطنناقش محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال اتصال هاتفي مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، وسبل تنميته في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.وقال ولي عهد أبو ظبي، خلال الاتصال الهاتفي: "إن اليونان شريك مهم في العديد من القضايا والملفات الإقليمية، والإمارات حريصة على مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر معها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين من ناحية، ومصلحة الاستقرار والسلام والتعاون والتنمية في المنطقة من ناحية أخرى"، وفق (وام).بدوره، هنأ رئيس الوزراء اليوناني محمد بن زايد بعيد الاتحاد الخمسين، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها المزيد من الاستقرار والتنمية.