دولي

فرنسا: إجلاء أكثر من 300 شخص من أفغانستان

فرنسا: إجلاء أكثر من 300 شخص من أفغانستان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت فرنسا، الجمعة، أنها نفذت مهمة إجلاء في أفغانستان، حيث نقلت 258 أفغانياً و11 فرنسياً، ونحو 60 هولندياً، وعدداً غير محدد من الأشخاص المرتبطين بهم إلى خارج البلاد.

وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، إن العملية نُظمت بمساعدة قطر، مشيراً إلى أن بين من تم إجلاؤهم مواطنين أفغاناً معرضين للمخاطر مثل الصحفيين، وأناساً على صلة بفرنسا، ومنهم موظفون مدنيون كانوا يعملون لدى الجيش الفرنسي.

وقال البيان، إنه منذ العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي تم إجلاء 110 فرنسيين، و396 أفغانياً على متن عشر رحلات جوية نُظمت بمساعدة قطر.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا وقطر أدارتا معا مهمة إنسانية الخميس، حيث قدمتا معدات طبية وأغذية وإمدادات لمواجهة الشتاء إلى منظمات دولية تعمل في البلاد على متن طائرة عسكرية قطرية.

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