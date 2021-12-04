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الرئيس الفرنسي: انعقاد (إكسبو 2020 دبي) يمثل نجاحاً كبيراً للإمارات

الرئيس الفرنسي: انعقاد (إكسبو 2020 دبي) يمثل نجاحاً كبيراً للإمارات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
رام الله - دنيا الوطن 
عبرالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته بزيارة (إكسبو 2020 دبي)، مؤكداً أن انعقاده في هذه الفترة يمثل نجاحاً كبيراً لدولة الإمارات.

وقال ماكرون: "إن مجرد تنظيم (إكسبو 2020 دبي) وسط التحديات العديدة التي تواجه العالم في الوقت الراهن، مثل (كورونا) وغيرها من القضايا، يمثل نجاحا لدولة الإمارات"، وفق (وام).

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي على هامش زيارته (لإكسبو 2020 دبي)، حيث تقدم بالتهنئة لقيادة دولة الإمارات على التنظيم الناجح (لإكسبو 2020 دبي).

وعن مشاركة فرنسا في (إكسبو 2020 دبي)، قال الرئيس ماكرون: "نحن فخورون جداً لوجودنا هنا، وأود أن أهنئ الفريق الفرنسي المشارك في المعرض، ونحن فخورون بتواجدنا هنا في هذه الفترة بالذات، لأننا بهذا التواجد ننقل قيمنا وتقدمنا ​​وحريتنا ومعرفتنا للعالم، فهذه هي طريقتنا في التعامل مع المستقبل واحتضانه عن طريق تبني الابتكار والتأكيد على كرامة الإنسان وهذا ما فعلناه عبر اللوفر أبوظبي وجميع الهيئات الفرنسية لدينا".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تهنئته لدولة الإمارات العربية بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، مثمناً الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية.

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