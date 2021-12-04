شؤون فلسطينية

هنية:أسرى الاحتلال الأربعة لن يروا الشمس إلا إذا تنعم بها أسرانا

هنية:أسرى الاحتلال الأربعة لن يروا الشمس إلا إذا تنعم بها أسرانا
اسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
جدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التأكيد على أن أسرى الاحتلال الأربعة في قبضة القسام لن يروا الشمس مطلقاً الا إذا تنعم أسرانا بشمس الحرية.

وفي كلمة له بانطلاق أعمال ورشة الأسرى والشهداء والجرحى في اليوم الثالث من مؤتمر "رواد ورائدات بيت المقدس الثاني عشر" باسطنبول شدد هنية على أن قضية الأسرى على رأس أولويات وأجندة حركة حماس والمقاومة.

وذكر بأن حماس نفذت أول عملية أسر لجنديين إسرائيليين بعد عام واحد من انطلاقتها، وقال رئيس المكتب السياسي:" الأسرى والشهداء هم ضحايا الاحتلال وإرهابه لكنهم أيضاً تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم بكل معاني البطولة ليدافعوا عن أرضهم".

ونبه الى أن وجود عدد كبير من أبطالها وقادتها داخل سجون الاحتلال هو فخر لحماس، وأكد هنية أن طريق التحرير والوصول الى الأقصى وكل فلسطين لا يمر الا عبر فوهات
البنادق.

وأشار الى أن حركة حماس تحتل الصدارة في مشهد المقاومةعلى أرض فلسطين وتسير في خط ثابت منذ انطلاقتها، وقال هنية: " إن حماس تتقلب على جمر الزمن لكنها قبلت التحدي بالشهداء والجرحى والأسرى والإبعاد والمطاردة".

وأضاف" حماس قدمت قادتها شهداء في لوحة شرف تبدأ ولا تنتهي وإن غابوا عن الأنظار فهم في الوجدان وآخرهم البطل فادي أبو شخيدم الذي هب للدفاع عن الأقصى".

وأوضح هنية أن ما تقدمه حماس من تضحيات وشهداء وأسرى وجرحى وإبعاد وتقلب على جمر الزمن يؤكد على صحة المسار وصدق التوجه، وأكد أن فخر حماس هو انتماؤها لشعبها ولمقاومته وصولا لتحرير القدس.

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