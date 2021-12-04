عربي

البرهان: العلاقة مع إسرائيل كانت ضرورية للسودان

البرهان: العلاقة مع إسرائيل كانت ضرورية للسودان
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن مهمته تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن"ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضرورياً لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي".

جاءت تصريحات البرهان في مقابلة مع قناة "العربية"، أمس الجمعة، حيث أشار أيضاً إلى أن "علاقة السودان مع إسرائيل ربما تتخذ شكلاً طبيعياً في النهاية". 

في سياق آخر، اعتبر البرهان أن الاتفاق السياسي الأخير مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك "كان بداية حقيقية للفترة الانتقالية في البلاد"، مضيفاً أنه "لم يتم إنجاز الكثير من مهام الفترة الانتقالية من قبل قوى سياسية".

وفيما يتعلق بالتظاهرات ووقوع قتلى خلالها، قال البرهان: "التظاهر السلمي حق مكفول للجميع، وقوع ضحايا في التظاهرات أمر غير مقبول وسنحاسب المتورطين"، متابعاً: "نعمل مع القضاء لمعرفة من يقف وراء قتل المتظاهرين، والأيام ستكشف من يقف خلف جرائم قتل المتظاهرين".

في سياق متصل، أكد البرهان أن "الشعب السوداني بالكامل يدعم قراراتنا، وبعض النخب ترفضها"، كما كشف أنه لن يترشح للرئاسة السوداني قائلاً: "لدي مهمة محددة ملتزم بها أمام الشعب والجيش وهي استكمال الفترة الانتقالية، لن أترشح للرئاسة حتى لو طُلب مني ذلك، مهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية".

وأوضح أن أبرز ما يعمل عليه حالياً هو تشكيل هيئة عليا للانتخابات، مضيفاً: "لا نريد استبدال أحد من القوى السياسية، بل نريد إفساح المجال للجميع".

وحول النزاع مع إثيوبيا، قال: "نسعى إلى الحصول على حقوقنا في الحدود مع إثيوبيا، سنحصل على أراضينا من إثيوبيا بالتفاوض وليس بالحل العسكري"، كما أكد البرهان أن "السودان لا يدعم جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا".

أخبار ذات صلة

الرئيس الفرنسي: انعقاد (إكسبو 2020 دبي) يمثل نجاحاً كبيراً للإمارات

الرئيس الفرنسي: انعقاد (إكسبو 2020 دبي) يمثل نجاحاً كبيراً للإمارات

وزير مغربي سابق: محاولات التطبيع مع إسرائيل استعمار جديد للمغرب

وزير مغربي سابق: محاولات التطبيع مع إسرائيل استعمار جديد للمغرب

البرلمان العربي يدعو إلى صياغة خطة عمل برلمانية داعمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

البرلمان العربي يدعو إلى صياغة خطة عمل برلمانية داعمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

ماكرون: استقالة قرداحي ستمهد الطريق لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية

ماكرون: استقالة قرداحي ستمهد الطريق لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية

مصر: علاقتنا مع الإماراتية ستظل نموذجاً للتآخي بين الدول العربية

مصر: علاقتنا مع الإماراتية ستظل نموذجاً للتآخي بين الدول العربية

في صفقة تاريخية.. الإمارات تشتري 80 طائرة &#34;رافال&#34; من فرنسا

في صفقة تاريخية.. الإمارات تشتري 80 طائرة "رافال" من فرنسا

الأردن: حريصون على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

الأردن: حريصون على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

مجلس الأمن يتخذ قراراً جديداً بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائه

مجلس الأمن يتخذ قراراً جديداً بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هنية:أسرى الاحتلال الأربعة لن يروا الشمس إلا إذا تنعم بها أسرانا

هنية:أسرى الاحتلال الأربعة لن يروا الشمس إلا إذا تنعم بها أسرانا

وزير الخارجية اليمني يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية

وزير الخارجية اليمني يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; بغزة توضح فكرة صندوق الوقف النقدي

"الأوقاف" بغزة توضح فكرة صندوق الوقف النقدي

مستوطنون يرعون أغنامهم ويعتدون على المزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يرعون أغنامهم ويعتدون على المزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل

إعتصام للجبهة الديمقراطية في بيروت في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعما للاسرى

إعتصام للجبهة الديمقراطية في بيروت في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعما للاسرى

600 مقدسي مهددون بالتشريد بـ&#34;وادي ياصول&#34; في أي وقت

600 مقدسي مهددون بالتشريد بـ"وادي ياصول" في أي وقت

الاحتلال يعتقل 24 مواطناً من صوريف معظمهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل 24 مواطناً من صوريف معظمهم أسرى محررون

مستوطنون يرعون أغنامهم ويعتدون على المزارعين في مسافر يطا

مستوطنون يرعون أغنامهم ويعتدون على المزارعين في مسافر يطا

منوعات

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم &#34;إيمي أمانة برقبتي&#34;

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم "إيمي أمانة برقبتي"

فنان مصري ينجو من موت محقق أثناء تصويره أحد المشاهد

فنان مصري ينجو من موت محقق أثناء تصويره أحد المشاهد

هل علمت دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم قبل موتها.. حسن الرداد يحسم الجدل

هل علمت دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم قبل موتها.. حسن الرداد يحسم الجدل

بالأحمر.. رانيا يوسف ترقص مع صديقاتها بعيد ميلادها

بالأحمر.. رانيا يوسف ترقص مع صديقاتها بعيد ميلادها

أول ظهور لمنة عرفة وزوجها بعد أزمة انفصالهما

أول ظهور لمنة عرفة وزوجها بعد أزمة انفصالهما

سارة سلامة تحسم الجدل حول خضوعها لعمليات تجميل

سارة سلامة تحسم الجدل حول خضوعها لعمليات تجميل

شيرين عبد الوهاب تعلن طلاقها بشكل رسمي

شيرين عبد الوهاب تعلن طلاقها بشكل رسمي

هجوم حاد من المخرج محمد العدل على هاني شاكر

هجوم حاد من المخرج محمد العدل على هاني شاكر

هكذا احتفلت رانيا يوسف بعيد ميلادها.. ومفاجأة من صديقاتها الإسبانيات

هكذا احتفلت رانيا يوسف بعيد ميلادها.. ومفاجأة من صديقاتها الإسبانيات

في أول ظهور إعلامي له.. حسن الرداد يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبد العزيز

في أول ظهور إعلامي له.. حسن الرداد يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبد العزيز

عربي

الرئيس الفرنسي: انعقاد (إكسبو 2020 دبي) يمثل نجاحاً كبيراً للإمارات

الرئيس الفرنسي: انعقاد (إكسبو 2020 دبي) يمثل نجاحاً كبيراً للإمارات

مصر: علاقتنا مع الإماراتية ستظل نموذجاً للتآخي بين الدول العربية

مصر: علاقتنا مع الإماراتية ستظل نموذجاً للتآخي بين الدول العربية

في صفقة تاريخية.. الإمارات تشتري 80 طائرة &#34;رافال&#34; من فرنسا

في صفقة تاريخية.. الإمارات تشتري 80 طائرة "رافال" من فرنسا

الأردن: حريصون على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

الأردن: حريصون على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل