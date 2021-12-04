البرهان: العلاقة مع إسرائيل كانت ضرورية للسودان

رام الله - دنيا الوطنقال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن مهمته تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن"ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضرورياً لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي".جاءت تصريحات البرهان في مقابلة مع قناة "العربية"، أمس الجمعة، حيث أشار أيضاً إلى أن "علاقة السودان مع إسرائيل ربما تتخذ شكلاً طبيعياً في النهاية".في سياق آخر، اعتبر البرهان أن الاتفاق السياسي الأخير مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك "كان بداية حقيقية للفترة الانتقالية في البلاد"، مضيفاً أنه "لم يتم إنجاز الكثير من مهام الفترة الانتقالية من قبل قوى سياسية".وفيما يتعلق بالتظاهرات ووقوع قتلى خلالها، قال البرهان: "التظاهر السلمي حق مكفول للجميع، وقوع ضحايا في التظاهرات أمر غير مقبول وسنحاسب المتورطين"، متابعاً: "نعمل مع القضاء لمعرفة من يقف وراء قتل المتظاهرين، والأيام ستكشف من يقف خلف جرائم قتل المتظاهرين".في سياق متصل، أكد البرهان أن "الشعب السوداني بالكامل يدعم قراراتنا، وبعض النخب ترفضها"، كما كشف أنه لن يترشح للرئاسة السوداني قائلاً: "لدي مهمة محددة ملتزم بها أمام الشعب والجيش وهي استكمال الفترة الانتقالية، لن أترشح للرئاسة حتى لو طُلب مني ذلك، مهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية".وأوضح أن أبرز ما يعمل عليه حالياً هو تشكيل هيئة عليا للانتخابات، مضيفاً: "لا نريد استبدال أحد من القوى السياسية، بل نريد إفساح المجال للجميع".وحول النزاع مع إثيوبيا، قال: "نسعى إلى الحصول على حقوقنا في الحدود مع إثيوبيا، سنحصل على أراضينا من إثيوبيا بالتفاوض وليس بالحل العسكري"، كما أكد البرهان أن "السودان لا يدعم جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا".