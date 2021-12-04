هنية: في قبضتنا أربعة جنود إسرائيليين لن يروا الشمس إلا بتحرير أسرانا

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن "أسرى الاحتلال في قبضة القسام لن يروا الشمس مطلقاً الا إذا تنعم أسرانا بشمس الحرية".وأضاف هنية، في كلمة أمام "ورشة الأسرى والشهداء والجرحى" في اليوم الثالث من مؤتمر "رواد ورائدات بيت المقدس الثاني عشر"، إن "قضية الأسرى على رأس أولويات وأجندة حركة حماس والمقاومة"، وأشار هنية إلى أن حماس "نفذت أول عملية أسر لجنديين إسرائيليين بعد عام واحد من انطلاقتها"، حسب وصفه.وتابع: "الأسرى والشهداء هم ضحايا الاحتلال وإرهابه لكنهم أيضًا تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم بكل معاني البطولة ليدافعوا عن أرضهم".وذكر هنية: "طريق التحرير والوصول إلى الأقصى وكل فلسطين لا يمر إلا عبر فوهات البنادق"، واعتبر أن حركة حماس "تحتل الصدارة في مشهد المقاومة على أرض فلسطين وتسير في خط ثابت منذ انطلاقتها".