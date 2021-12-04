وزير مغربي سابق: محاولات التطبيع مع إسرائيل استعمار جديد للمغرب

رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير مغربي سابق، أن محاولات التطبيع التي تجري مع إسرائيل بمثابة استعمار جديد لبلاده.ووفق ما نقلت وكالة (الأناضول) فقد جاء ذلك وفق وزير الثقافة المغربي السابق، المفكر، بنسالم حميش، في ندوة سياسية تحت عنوان "المغرب إلى أين؟" نظمتها مؤسسة عابد الجابري (غير حكومية) بالرباط.وقال حميش: محاولات التطبيع التي تجري مع إسرائيل، هي بمثابة استعمار جديد للمغرب، يحدث بطريقة أخرى.وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي توقفت عام 2000.ودعا حميش "اليهود المغاربة إلى إعلان تنصلهم من إسرائيل، ومن سياسات حزبي العمل والليكود الإسرائيليين، والإقرار بأنها (إسرائيل) كيان صهيوني مغتصب للأراضي الفلسطينية".وأضاف: "على الجالية اليهودية بالمغرب أن تجدد بيعتها للعاهل المغربي الملك محمد السادس، لتؤكد على تجذر مغربيتها".