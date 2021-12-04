طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (5 ديسمبر)

وأوضحت هيئة المعابر بأن السفر سيكون للحافلتان السابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2021/40)، وجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/15).



ونوّهت إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.



وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.





رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 5 كانون/ ديسمبر.