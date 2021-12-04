أبو مازن يزور الجزائر غدًا ويلتقي تبون

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدًا الأحد، الجزائر، تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لبحث عدد من الملفات المشتركة.وأكّد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أنّ زيارة الرئيس عباس ستستمر لمدة يومين، منوهًا إلى أن الرئيس الجزائري تبون شدد على أهمية زيارة عباس في الوقت الحالي.وأوضح المالكي، لإذاعة (فلسطين) أن تبون سيتحدث مع عباس حول القمة العربية التي ستعقد في الجزائر نهاية آذار/ مارس المقبل، والتنسيق أن تكون القضية الفلسطينية الأولى على جدول أعمال القمة.وأشار إلى أن الرئيسين عباس وتبون سيبحثان العلاقات الثنائية ودور الجزائر في الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الرئيس سيتوجه بعدها إلى تونس بدعوة من الرئيس قيس سعيد.