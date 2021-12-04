الصحة العالمية تؤكد أن متحور (أوميكرون) شديد العدوى





رام الله - دنيا الوطنأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن متحور (أوميكرون) شديد العدوى، إلا أن تقييم خطورته يحتاج إلى بعض الوقت.وقالت المنظمة: "إن تقييم المتحور أوميكرون سيستغرق بعض الوقت، لكن البيانات الأولية تشير إلى أنه شديد العدوى والانتشار، لأن الإصابات بجنوب أفريقيا تتضاعف"، وفق (الجزيرة نت).وأضافت: "أن العلماء يعملون على تطوير لقاح لكل متحورات كورونا، فذلك هو الحل الأفضل".ودعت منظمة الصحة العالمية دول آسيا والمحيط الهادي، لتعزيز قدرات الرعاية الصحية، وتطعيم شعوبها بالكامل استعدادا لزيادة حالات العدوى.