الصحة العالمية تؤكد أن متحور (أوميكرون) شديد العدوى
أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن متحور (أوميكرون) شديد العدوى، إلا أن تقييم خطورته يحتاج إلى بعض الوقت.
وقالت المنظمة: "إن تقييم المتحور أوميكرون سيستغرق بعض الوقت، لكن البيانات الأولية تشير إلى أنه شديد العدوى والانتشار، لأن الإصابات بجنوب أفريقيا تتضاعف"، وفق (الجزيرة نت).
وأضافت: "أن العلماء يعملون على تطوير لقاح لكل متحورات كورونا، فذلك هو الحل الأفضل".
ودعت منظمة الصحة العالمية دول آسيا والمحيط الهادي، لتعزيز قدرات الرعاية الصحية، وتطعيم شعوبها بالكامل استعدادا لزيادة حالات العدوى.
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