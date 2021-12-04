وزير الخارجية اليمني يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنجدد أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، التأكيد على موقف اليمن الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى مركزية قضية فلسطين بالنسبة لليمن بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها.وتطرق بن مبارك، خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على هامش مشاركته في مؤتمر حوارات المتوسط في العاصمة روما، لمجمل التطورت على الساحة اليمنية، مثمناً "الدور العربي الداعم والمساند للحكومة الشرعية وجهودها في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).بدروه، قدم المالكي شرح بشأن الأوضاع في فلسطين والأراضي المحتلة والتحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية، مؤكداً على "وقوف فلسطين إلى جانب اليمن ودعمها للحكومة الشرعية ولوحدة وأمن واستقرار اليمن".