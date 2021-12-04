"الأوقاف" بغزة توضح فكرة صندوق الوقف النقدي

عامة الناس لا يستطيعون إحياء سنة الوقف بسبب عدم توفر أملاك لديهم، فجاءت فكرة صندوق الوقف النقدي.





وأوضح بركة في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى) أن هذه الفكرة تسمح لعامة المسلمين في قطاع غزة بأن يوقفوا مبالغ نقدية، والمبالغ يتم تجميعها في صناديق ليتم استثمارها فيما بعد، الربح المتحقق منها يتم إنفاق جزء منه على أوجه الخير الموقوفة حسب رغبة الواقف، والجزء الآخر يُدعّم رصيد الصناديق دعماً لاستمراريتها.





وأكد على رغبتهم في إحياء سنة الوقف والتي تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية، والآن أصبح بإمكان أي شخص في قطاع غزة أن يوقف مبلغاً نقدياً من المال أياً كانت قيمة هذا المبلغ.



وأشار إلى افتتاح 14 صندوقاً، وبإمكان أي مواطن التوجه لأي فرع لبنك الإنتاج أو البنك الوطني، وبإمكانه تحديد الوجه الذي يرغب بأن يتم توجيه هذا المبلغ الموقوف إليه.



وشدد على لجوءهم لفتح المجال للخير إحياءاً لسنة الوقف، وبإمكان أي موظف من موظفي غزة أن يوقف مبلغاً من متأخراته الموجودة في محفظته الإلكترونية.





رام الله - دنيا الوطنقال كامل بركة، مدير وحدة تنمية أموال الوقف في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، إن