البرلمان العربي يدعو إلى صياغة خطة عمل برلمانية داعمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



وأكد (العيفان) في كلمته على أهمية مبدأ العدالة الدولية في تحمل الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، مشددا على أن المسئوليات التي يجب أن تتحملها الدول في هذا الشأن يجب أن تتناسب مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة.



وأشار(العيفان) إلى أن أزمة تغير المناخ أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، في ضوء التوقعات بأن يتضاعف الطلب العالمي على الغذاء والماء في السنوات الثلاثين القادمة، مضيفا أن العمل البرلماني الجماعي سيكون ظهيراً قوياً لإتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بحيث يكون هناك تكامل في الأدوار بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال، لاسيما وأن البرلمانيين من خلال دورهم التشريعي والرقابي يمثلون ضمانة رئيسية لتنفيذ الأهداف المتعلقة بتغير المناخ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة.كما دعا (العيفان) إلى تبادل أفضل الممارسات البرلمانية المتبعة وإجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات المعنية بموضوع تغير المناخ.