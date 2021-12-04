أحدث إحصائية لوفيات وإصابات (كورونا) حول العالم

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) إلى أكثر من 264.31 مليون على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالي ضحايا الفيروس خمسة ملايين و494352 شخصاً.فيما تم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من (210) دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وفق إحصائية أعدتها وكالة (رويترز).ويعتمد إحصاء (رويترز) على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة هم: الولايات المتحدة، والهند، و البرازيل، والمملكة المتحدة، وروسيا، وتركيا، وفرنسا، إيران، ألمانيا، الأرجنتين.أما ترتيب الدول العربية عالمياً من حيث عدد الإصابات هم: العراق (25) ، الأردن (42)، المغرب (45) ، الإمارات (48)، تونس (49).