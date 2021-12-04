شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: وفاة و51 إصابة في 52 حادث سير الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: وفاة و51 إصابة في 52 حادث سير الأسبوع الماضي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 27 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأفادت إحصائية المرور أن 52 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، خلّفت حالة وفاة و51 إصابة، منها إصابة خطيرة، و 15 بجروح متوسطة، و35 بجروح طفيفة.

وأوضحت الإحصائية أن الحوادث خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 63 مركبة، من ضمنها 11 دراجة نارية.

وكانت شرطة المرور والنجدة، قد أعلنت أمس وفاة الشاب حمودة طليع ولود (25) عاماً سكان منطقة بئر النعجة، جراء حادث تصادم دراجة نارية مع شاحنة قرب مركز شرطة جباليا البلد شمالي القطاع.

وأشارت إلى فتح قضية من قبل مكتب تحقيقات الحوادث، وحجز الشاحنة وتوقيف سائقها، لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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