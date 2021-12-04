مصر: علاقتنا مع الإماراتية ستظل نموذجاً للتآخي بين الدول العربية

مصطفى مدبولي،





وأضاف: "أن اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات جاء في بؤرة اهتمام العالم حيث تحتضن (إكسبو ٢٠٢٠ دبي) كحدث استثنائي يعقد لأول مرة في دولة عربية الأمر، الذي يعكس إصرار الإمارات على المضى في مسيرة التميز وصنع الفارق برؤية قيادتها ووعي أبنائها" .





رام الله - دنيا الوطنشددرئيس مجلس الوزراء المصري، أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجاً فريداً للتآخي والترابط بين الدول والشعوب العربية، ونمطاً متفرداً لتنسيق الرؤي والمواقف، مؤكداً إلى أن القيادة السياسية في كلا البلدين تحرص على تعزيز أطر التعاون ودفعها نحو آفاق اكثر رحابة.يأتي ذلك في كلمة بمناسة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، وفق (وام).وقال رئيس مجلس الوزراء المصري: "إن قيام اتحاد الإمارات مثل نقطة الانطلاق لنهضة دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".