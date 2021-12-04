شؤون فلسطينية

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ110 على التوالي

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ110 على التوالي
الأسير هشام أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ110 على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وتعيش عائلة الأسير هشام أبو هواش حالة من القلق والترقب، بسبب الوضع الصحي الخطير لابنها المضرب عن الطعام الأسير أبو هواش (40 عاما)، وهشام متزوج وأب لخمسة أطفال، أكبرهم (12 عاماً) وأصغرهم عام وثلاثة أشهر.

يقول عماد أبو هواش شقيق هشام إن شقيقه تعرض للاعتقال أربع مرات، ثلاثا منها اداريا، حيث اعتقل في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وحكم اداريا لمدة ستة أشهر، وبعد انتهائها تم تمديده ستة أشهر أخرى، وبتاريخ 16 آب الماضي جرى تقديم طلب لـ"المحكمة العليا"، ردته بعدم فتح ملف الاعتقال الاداري الخاص به قبل عامين من الاعتقال.

وفي اليوم التالي، 17 آب/ أغسطس، أعلن هشام اضرابه عن الطعام، ونقل من زنازين "سجن عوفر" الى السجن الانفرادي، ومكث 41 يوما، جرى بعدها نقله الى "عيادة سجن الرملة"، وخلال تلك الفترة كان يعاني من اوضاع صحية صعبة وكان يحضر على كرسي متحرك للقاء محاميه، ولا يستطيع تحريك يديه أو قدميه، ويعاني من ضيق في التنفس وقلة النوم، وآلام بالخاصرة وهبوط في نسبه البوتاسيوم في الدم.

وفي اليوم 93 من الإضراب فقد هشام الوعي أكثر من 15 دقيقة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، وعانى من هبوط حاد في ضربات القلب، ونزل وزنه إلى أقل من 46 كيلوغراما.

ويعاني هشام من هبوط بالبوتاسيوم في الدم، وهو مرض مزمن تعاني منه العائلة تسبب في وفاة والدته، وشقيقه يعاني المرض عينه، وطفله يعاني من مشكلة في إحدى كليتيه.

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