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في صفقة تاريخية.. الإمارات تشتري 80 طائرة "رافال" من فرنسا

في صفقة تاريخية.. الإمارات تشتري 80 طائرة "رافال" من فرنسا
وزير الاقتصاد الفرنسي ووزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي بعد توقيع اتفاقيات شراء الطائرات (الفرنسية)
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الإمارات وفرنسا، أمس الجمعة، اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"،كما وقعت أبو ظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز "كاراكال"، وذلك خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية سريعة، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي إن: "هذا إنجاز كبير للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الحليفين"، فيما وصفت فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية  الصفقة بـ"عقد تاريخي" بلغت قيمته عدة ملايين يورو. 

وسيتم تسليم الطائرات بدءاً من 2027 وفق برنامج "إف 4"، وهو عبارة عن مشروع قيد التطوير قيمته نحو ملياري يورو، ومن المقرر بدء العمل به عام 2024، وتقدمه باريس على أنه "قفزة تكنولوجية وصناعية واستراتيجية"، وفق ما جاء على موقع (فرانس 24).

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران إيريك ترابيير بينما كان ماكرون يجري محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في موقع إكسبو 2020 دبي.

وتهدف هذه الطلبية إلى استبدال 60 طائرة من طراز "ميراج 2000-9" التي حصلت عليها الإمارات في عام 1998، وتأتي الاتفاقية بعد عشر سنوات من مفاوضات انطلقت بدعم من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

ومنذ ذلك الحين، حققت رافال نجاحاً دولياً رغم المنافسة من الطائرات الأمريكية والأوروبية الأخرى، ولديها الآن ستة زبائن أجانب هم إضافة إلى الإمارات قطر (36 طائرة) والهند (36) ومصر (30 طائرة جديدة بالإضافة إلى 24) واليونان وكرواتيا.

وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة من بين الزبائن الأكثر أهمية للصناعات الدفاعية الفرنسية في الفترة بين 2011-2020، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4,7 مليارات يورو، بحسب تقرير تم تقديمه للبرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.

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