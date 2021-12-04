"التربية": 3405 طلاب يتقدمون لامتحان "الثانوية العامة" في دورته الاستكمالية

رام الله - دنيا الوطنتقدم، اليوم السبت، 1508 طلاب من المحافظات الشمالية، و1844 طالب/ة من المحافظات الجنوبية، و53 طالب وطالبة خارج الوطن ( تركيا ورومانيا) لأداء امتحان الثانوية العامة في دورته الثالثة (الاستكمالية)، وذلك للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر، بحيث يكون اليوم للمباحث الأكاديمية، والاثنين للعملية منها.وأفادت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن هذه الدورة تعطي فرصة إضافية للطلبة غير المستكملين في الدورتين السابقتين، ما يمنحهم أملاً جديداً وفرصة جديدة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي خلال هذا العام.