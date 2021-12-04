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الأردن: حريصون على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

الأردن: حريصون على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نايف استيتية، وزير العمل الأردني ، أمس الجمعة، أن الوزارة حريصة على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وقال استيتية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 كانون أول/ديسمبر من كل عام: "إن الوزارة تعمل ضمن جهودها في تنظيم سوق العمل على تشبيك ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة بسوق العمل"، لافتاً إلى إنشاء قسم متخصص في مديرية التشغيل بالوزارة منذ عام 2015 لتشغيلهم، وفق (المملكة).

وأضاف: "أن صدر نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيدخل حيز التنفيذ منذ مطلع شهر تموز/يوليو من العام الحالي، وذلك استنادا لأحكام المادة 13 من قانون العمل، ليفعل الدور الرقابي للوزارة للتأكد من مدى التزام الشركات بتشغيل النسب القانونية".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة على تنسيق دائم مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشارك الوزارة مع المجلس في لجنة تكافؤ الفرص، مضيفاً أنه يوجد ضباط ارتباط في كافة مديريات العمل في الأردن لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن الوزارة أصدرت دليل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمنشور على موقع الوزارة الإلكتروني، الذي يهدف إلى رفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب العمل حول قضايا الإعاقة، كما تم إعداد مجموعة من المدربين لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص والمنظمات المحلية والدولية.

من جهته، أكد عون النهار، مديرية التشغيل في وزارة العمل أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة للتشبيك بين أصحاب العمل والأشخاص ذوي الإعاقة ،من خلال أيام وظيفية تنظمها مخصصة لإجراء المقابلات للباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

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