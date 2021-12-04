شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الأردني يؤكد على ضرورة إيجاد أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني يؤكد على ضرورة إيجاد أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية
وزير الخارجية الأردني
رام الله - دنيا الوطن
شدد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين، أمس الجمعة، على ضرورة إيجاد أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وقال الصفدي: "إن ذلك ليُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمنٍ وسلامٍ إلى جانب إسرائيل، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل".

جاء ذلك في جلسةٍ حواريةٍ خلال أعمال مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، حيث حذر الصفدي من استحالة استمرار الوضع الراهن، الذي يغيب فيه الأفق السياسي، وتتفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية: "أن الحفاظ على التهدئة التي بذل الأردن جهوداً مكثفة للوصول إليها بالتعاون مع الشركاء والأصدقاء يتطلب ليس فقط عدم تكرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي فجّرت الأوضاع العام الحالي، ولكن أيضاً خطوات عملية لإيجاد أفق سياسي يُعيد إطلاق المفاوضات لتحقيق السلام العادل".

وأكد الصفدي على ضرورة إيجاد أفق اقتصادي يساعد الأشقاء الفلسطينيين، لافتاً إلى أن الأفق الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي على أساس حل الدولتين.

كما شدّد على ضرورة استمرار توفير الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مبيناً خطورة استمرار العجز المالي في موازنتها على قدرتها تقديم الخدمات الحيوية للاجئين، بما فيها التعليم لأكثر من 560 ألف طالب.

وتابع: "أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى أولوية للمملكة"، لافتاً إلى استمرار الجهود الأردنية المستهدفة إطلاق جهود سلمية فاعلة ومنتجة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

الجدير ذكره، أنّ مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط قد انطلق منذ العام 2015 ويُعقد سنوياً لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

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