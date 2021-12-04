مجلس الأمن يتخذ قراراً جديداً بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائه

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، رفع حظر السفر عن أرملة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي واثنين من أبنائه، ويأتي ذلك في خطوة إنسانية استثنائية.وقال البيان الذي نشره موقع مجلس الأمن الدولي: "يسري إلغاء قيود السفر على زوجة القذافي السابقة صفية فركش، وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر، حيث كان الثلاثة قد حصلوا من قبل على حق اللجوء السياسي في عمان".وأضاف البيان: "تم رفع القيود لمدة ستة أشهر حتى 31 مايو/ آيار 2022، وهؤلاء الأشخاص لهم الحق في السفر لأغراض إنسانية خلال الفترة المحددة".وأشار إلى أن تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية بشرط أن يقدم الأشخاص المحددون معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة.ويجوز لمجلس الأمن تعليق أو إعادة العمل بالإعفاء من السفر، رهنا باستيفاء الشروط المحددة.وتم رفع قيود السفر على أرملة القذافي وأبنائه لمدة ستة أشهر في حزيران/ يونيو الماضي، حيث كان من المفترض عودة حظر سفرهم اعتبارا من الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.